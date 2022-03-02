Закройте небо: украинцев призывают подписать петицию к НАТО

Международная авиакомпания Украины призывает подписывать петицию с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной.

– Мы, авиакомпания МАУ, никогда не думали, что опубликуем что-нибудь подобное, но на войне все происходит впервые. Просим подписать петицию, чтобы призвать НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что сейчас каждый голос важен.

Автором петиции на европейском сайте Open Petition указана Наталья Костюк.

Подписи под ней могут поставить граждане из любой страны мира.