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Факты / Мир

Закройте небо: украинцев призывают подписать петицию к НАТО

Анастасия Гевко редактор ленты
НАТО

Международная авиакомпания Украины призывает подписывать петицию с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной. 

– Мы, авиакомпания МАУ, никогда не думали, что опубликуем что-нибудь подобное, но на войне все происходит впервые. Просим подписать петицию, чтобы призвать НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что сейчас каждый голос важен.

Автором петиции на европейском сайте Open Petition указана Наталья Костюк. 

Подписи под ней могут поставить граждане из любой страны мира. 

– Мы, украинский народ, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие контингенты НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это сделано, например, в Израиле, – сказано в тексте петиции.

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