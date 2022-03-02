Закройте небо: украинцев призывают подписать петицию к НАТО

Международная авиакомпания Украины призывает подписывать петицию с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной.
– Мы, авиакомпания МАУ, никогда не думали, что опубликуем что-нибудь подобное, но на войне все происходит впервые. Просим подписать петицию, чтобы призвать НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, – говорится в сообщении.
Компания подчеркнула, что сейчас каждый голос важен.
Автором петиции на европейском сайте Open Petition указана Наталья Костюк.
Подписи под ней могут поставить граждане из любой страны мира.
– Мы, украинский народ, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие контингенты НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это сделано, например, в Израиле, – сказано в тексте петиции.