Шмигаль анонсував створення чотирьох фондів відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль записав нове відеозвернення до громадян. Він заявив про перехід до тотального спротиву, а також анонсував створення чотирьох фондів відновлення України.

Наразі над цим працює уряд за дорученням президента Володимира Зеленського. Перший – фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

– Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок, кожну лікарню, кожен міст та дорогу, – заявив Шмигаль.

Другий – фонд відновлення та трансформації економіки. Україна проситиме у міжнародних партнерів так званий український План Маршала. Третій – фонд обслуговування та погашення боргу.

Четвертий – фонд підтримки постраждалого бізнесу.