Шмигаль анонсував створення чотирьох фондів відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль записав нове відеозвернення до громадян. Він заявив про перехід до тотального спротиву, а також анонсував створення чотирьох фондів відновлення України.
Наразі над цим працює уряд за дорученням президента Володимира Зеленського. Перший – фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.
– Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок, кожну лікарню, кожен міст та дорогу, – заявив Шмигаль.
Другий – фонд відновлення та трансформації економіки. Україна проситиме у міжнародних партнерів так званий український План Маршала. Третій – фонд обслуговування та погашення боргу.
Четвертий – фонд підтримки постраждалого бізнесу.
– Всі ми бачимо, скільки підприємців і компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям.
Всі об’єдналися заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наше завдання – допомогти бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування, – наголосив прем’єр-міністр.