Шмыгаль анонсировал создание четырех фондов восстановления Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал новое видеообращение к гражданам. Он заявил о переходе к тотальному сопротивлению, а также анонсировал создание четырех фондов восстановления Украины.

Сейчас над этим работает правительство по поручению президента Владимира Зеленского. Первый – фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

– Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад, каждую больницу, каждый мост и дорогу, – заявил Шмыгаль.

Второй – фонд восстановления и трансформации экономики. Украина будет просить у международных партнеров так называемый украинский План Маршала. Третий – фонд обслуживания и погашения долга.

Четвертый – фонд поддержки пострадавшего бизнеса.