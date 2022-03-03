Шмыгаль анонсировал создание четырех фондов восстановления Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал новое видеообращение к гражданам. Он заявил о переходе к тотальному сопротивлению, а также анонсировал создание четырех фондов восстановления Украины.
Сейчас над этим работает правительство по поручению президента Владимира Зеленского. Первый – фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.
– Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад, каждую больницу, каждый мост и дорогу, – заявил Шмыгаль.
Второй – фонд восстановления и трансформации экономики. Украина будет просить у международных партнеров так называемый украинский План Маршала. Третий – фонд обслуживания и погашения долга.
Четвертый – фонд поддержки пострадавшего бизнеса.
– Все мы видим, сколько предпринимателей и компаний помогают сегодня нашим военным, врачам, обычным украинцам.
Все объединились ради общей цели – изгнать врага с нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальному существованию, – подчеркнул премьер-министр.