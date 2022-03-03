Бренди PEUGEOT, CITROEN та OPEL надають безкоштовне сервісне обслуговування автомобілів державних та комунальних установ.

У цей важкий для країни час ми, ТОВ Пежо Сітроен Україна та дилерська мережа брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, маємо зробити свій внесок у боротьбу з агресором та

підтримати комунальні підприємства й державні органи влади нашої країни в тій сфері,

яка є наразі дуже важливою: забезпечення мобільності.

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Усі ремонтні роботи будуть проводитися за рахунок ТОВ Пежо

Сітроен Україна.

Дія програми поширюється на всі автомобілі, що перебувають у державній та комунальній

власності:

служба національної поліції;

швидка медична допомога;

аварійні служби;

комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціонування

інфраструктури тощо.

Програма технічної підтримки автомобілів передбачає усі види ремонтних робіт, що

необхідні для забезпечення належного функціонування транспортного засобу. На складах

дилерських центрів та на імпортерському складі наявна достатня кількість запасних

частин для забезпечення повного об’єму ремонтних робіт.

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Пріоритет у ремонті та обслуговуванні буде надаватися

автомобілям, ремонт яких безпосередньо впливає на безпеку під час експлуатації.

На фото нижче ви знайдете актуальний список дилерських центрів, які уже зараз готові вас прийняти та обслужити. А також, дізнайтесь за телефоном гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.

Прохання – поширте цю інформацію серед працівників державних та комунальних структур, адже мобільність наших рятівників – наш пріоритет!