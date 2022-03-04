Ситуация в Энергодаре: вражеская колонна отправилась в сторону Запорожской АЭС

Ситуация в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, становится более напряженной. По городу передвигаются молодые люди в спортивной одежде с автоматами Калашникова.

Об этом сообщили в компании Энергоатом. Вооруженные люди ломают двери подъездов и пытаются ворваться в квартиры местных жителей. Они аргументируют это тем, что нужно “занять высоту”.

В Энергодаре продолжаются сильные бои, колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции.

— В городе слышны громкие выстрелы, раздающиеся с той стороны! Люди из окон видят ракетные залпы в промзоне, — сообщает прессслужба Энергоатома.

Мэр Дмитрий Орлов опубликовал видео обстрелов в районе Запорожской АЭС.

Днем 3 марта колонна вражеской техники вошла в город. Из-за обстрелов в городе исчезло водоснабжение, а в некоторых районах и электричество. Сейчас они уже восстановлены.

Один из снарядов оккупантов попал на территорию школы.

Источник: Энергоатом