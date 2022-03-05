Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Вже котрий день поспіль у Харкові не вщухають ворожі обстріли, через які страждають мирні жителі. Люди вимушені переховуватися у підвалах будинків, бомбосховищах, метрополітені, залишати свої домівки та виїжджати за межі міста у пошуках безпечного прихистку.
Працівники поліції організовують евакуацію та безпечне переміщення громадян, доставляють волонтерську допомогу, забезпечують безпеку робітників комунальних служб під час ремонту пошкоджених комунікацій.
Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві та підняли там синьо-жовтий прапор! Слава українським захисникам! Слава Україні!
Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там Державний прапор ????????
Слава українським захисникам! Слава Україні!
Відео: Сухопутні війська ЗС України pic.twitter.com/lXevKUp0KP
— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 4, 2022
Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей. Про це повідомила українським ЗМІ прессекретар управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
За її словами, доступу до них рятувальники поки що не мають. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала до Бородянки та була обстріляна ворожими військами.
Під час вторгнення РФ ударами російської авіації у Бородянці було зруйновано декілька житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.
Українські захисники вибили з Миколаєва російські війська. Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжуються бої на околицях міста.
4 березня у селі Мархалівка під Києвом внаслідок обстрілів загорілися понад вісім приватних житлових будинків. Двох дітей евакуювали з-під завалів.
Пожежу в приватних житлових будинках ліквідували. Загинуло п’ятеро людей (серед них є троє дітей), ще одна жінка можливо перебуває під завалами. Рятувальні роботи продовжуються.
Херсонщина! Росіяни видали черговий фейк про те, що Володимир Зеленський начебто “покинув Україну”. Насправді президент перебуває у Києві разом зі своїм народом!
Збройні сили захищають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.
Всього за час відкритої війни збито 34 літаки та 37 гелікоптерів противника, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що на захоплених ядерних об’єктах керують кадировці. Вони вбили співробітників, які контролювали ядерну безпеку.
Під Києвом російсько-окупаційні війська випускають один за одним снаряди по житлових будинках, в яких мешкають мирні українці.
У Київській області тривають запеклі бої. Українські захисники дають відсіч ворожим військам. У Києві горить Софіївська Борщагівка.