Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.