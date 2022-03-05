ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна
Юля Захарченко |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
18:58 - 04 березня

Вже котрий день поспіль у Харкові не вщухають ворожі обстріли, через які страждають мирні жителі. Люди вимушені переховуватися у підвалах будинків, бомбосховищах, метрополітені, залишати свої домівки та виїжджати за межі міста у пошуках безпечного прихистку.

Працівники поліції організовують евакуацію та безпечне переміщення громадян, доставляють волонтерську допомогу, забезпечують безпеку робітників комунальних служб під час ремонту пошкоджених комунікацій.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:46 - 04 березня

Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві та підняли там синьо-жовтий прапор! Слава українським захисникам! Слава Україні!

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:30 - 04 березня

Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей. Про це повідомила українським ЗМІ прессекретар управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За її словами, доступу до них рятувальники поки що не мають. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала до Бородянки та була обстріляна ворожими військами.

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації у Бородянці було зруйновано декілька житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:52 - 04 березня

Українські захисники вибили з Миколаєва російські війська. Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжуються бої на околицях міста.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:14 - 04 березня

4 березня у селі Мархалівка під Києвом внаслідок обстрілів загорілися понад вісім приватних житлових будинків. Двох дітей евакуювали з-під завалів.

Пожежу в приватних житлових будинках ліквідували. Загинуло п’ятеро людей (серед них є троє дітей), ще одна жінка можливо перебуває під завалами. Рятувальні роботи продовжуються.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:43 - 04 березня

Херсонщина! Росіяни видали черговий фейк про те, що Володимир Зеленський начебто “покинув Україну”. Насправді президент перебуває у Києві разом зі своїм народом!

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:31 - 04 березня

Збройні сили захищають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.

Всього за час відкритої війни збито 34 літаки та 37 гелікоптерів противника, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:01 - 04 березня

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що на захоплених ядерних об’єктах керують кадировці. Вони вбили співробітників, які контролювали ядерну безпеку.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:49 - 04 березня

Під Києвом російсько-окупаційні війська випускають один за одним снаряди по житлових будинках, в яких мешкають мирні українці.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:40 - 04 березня

У Київській області тривають запеклі бої. Українські захисники дають відсіч ворожим військам. У Києві горить Софіївська Борщагівка.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...20>
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка