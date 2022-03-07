Евакуація із Ірпеня: поліцейським вдалося врятувати 2 тис. мешканців міста

Із Ірпеня під Києвом вдалося сьогодні евакуювати 2 тис. мирних жителів, з яких 200 – це діти.

Вивезення людей з-під обстрілів російськими загарбниками організували Нацполіція, військові та органи місцевого самоврядування

Зранку людей вивозили автобусами з-під Романівського мосту.

Напередодні російські війська відкрили вогонь по мирних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з Ірпеня.

Внаслідок обстрілів загинуло близько восьми осіб, зокрема двоє дітей та їхні батьки.

А 5 березня на підході до міста Ірпінь російські війська підірвали залізничні колії, якими в цей момент їхав порожній евакуаційний поїзд.