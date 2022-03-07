Президент України Володимир Зеленський знову закликав західних партнерів закрити небо над нашою державою або ж надати бойові літаки та системи ППО (протиповітряної оборони).

Про це глава держави заявив сьогодні в під час відеозвернення.

Зеленський розповів, що цієї ночі російські війська обстрілювали житлові райони Миколаєва з реактивної артилерії. Під обстріли ворога потрапили спальні райони Харкова та інші міста України.

Крім того, російські загарбники тримають у заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших українських населених пунктів, які ворогу вдалося тимчасово захопити.

– Жодного воєнного сенсу. Просто терор… Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було. Боягузтво. Згоду на рабство. Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки, зруйновані панельні багатоповерхівки, знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, Гради, міномети… Проти людей, – наголосив президент.

У зв’язку із цим Володимир Зеленський вкотре закликав світову спільноту захистити Україну від російських ракет: або через закриття неба, або ж через надання ППО та бойових літаків.

– Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга або Відня? Ми чекаємо рішення – очищення неба. Або силою, яка у вас є. Або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести: людяність переможе. Якнайшвидше, – зазначив Зеленський.

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Чому Захід відмовляється закривати небо над Україною

Київ від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, наполягає на тому, щоб країни НАТО закрили небо над Україною. Це б захистило українські населені пукти від ракетних ударів військ РФ.

Була створена петиція про закриття неба над Україною, яка швидко набрала необхідний мільйон голосів.

Проте Захід поки що не погоджується на такий крок, оскільки вважає, що це втягне НАТО у війну з Росією. Так, безпольотна зона передбачає, що будь-яка ціль, яка з’являється у повітряному просторі країни, над якою закрили небо, одразу знищується силами НАТО.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про створення над Україною безпольотної зони не ухвалено, оскільки на це немає згоди серед союзників.

А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що безпольотна зона над Україною означала б, що літаки Альянсу мають збивати російські літаки, а це залучить ФРН до війни.

Тим часом в усіх областях України запустили збір підписів під зверненням до глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО з вимогою закрити небо над Україною.