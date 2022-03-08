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Факти / Україна

Вперше в історії: Україна отримає від Японії безкоштовне захисне спорядження

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Вперше в історії: Україна отримає від Японії безкоштовне захисне спорядження

Надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що Україна та Японія підписали ноту про передачу ЗСУ безкоштовного захисного спорядження.

– Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною та Японією щодо надання уряду України на безоплатній основі захисного снаряддя для потреб Збройних сил, а саме – бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів, камер, різноманітних знарядь для використання у надзвичайних ситуаціях, – написав посол у повідомленні, опублікованому на його сторінці у соцмережі Facebook.

Він уточнив, що подібний акт – перший в історії Японії.

– Хочу, щоб ви знали – Японія надає безпрецедентну підтримку Україні, – наголосив Корсунський.

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