Вперше в історії: Україна отримає від Японії безкоштовне захисне спорядження

Надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що Україна та Японія підписали ноту про передачу ЗСУ безкоштовного захисного спорядження.

– Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною та Японією щодо надання уряду України на безоплатній основі захисного снаряддя для потреб Збройних сил, а саме – бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів, камер, різноманітних знарядь для використання у надзвичайних ситуаціях, – написав посол у повідомленні, опублікованому на його сторінці у соцмережі Facebook.

Він уточнив, що подібний акт – перший в історії Японії.