МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу безпеки на ЧАЕС

Системи моніторингу ядерних матеріалів у сховищах радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС в Україні, які минулого місяця були захоплені російськими військами, перестали передавати дані до організації ядерного контролю при ООН.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі.

– Дистанційну передачу даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, було втрачено, – заявив директор МАГАТЕ.

Саме Агентство займається спостереженням за гарантіями, завдяки чому ведеться відстеження ядерних матеріалів.

Щодо стану діючих атомних електростанцій України, регулюючий орган повідомив, що з 15 енергоблоків, що знаходяться в країні, зараз працюють 8, у тому числі 2 на Запорізькій АЕС, яка з минулого тижня перебуває під контролем російських збройних сил, і що персонал станцій працює по змін. Рівні випромінювання на майданчиках залишаються у нормі, заявив він.

Рафаель Гроссі заявив, що готовий поїхати на Чорнобильську АЕС чи будь-яке інше місце для того, щоб отримати від сторін конфлікту гарантії безпеки щодо захисту всіх ядерних об’єктів України.

Раніше український міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції зазнає тортур, а окупанти змусили керівництво станції записати звернення, яке планується використати з пропангандистською метою.

Джерело: МАГАТЕ