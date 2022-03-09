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Факти / Україна

Японія надіслала до України бронежилети та каски

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Японія надіслала до України літак з вантажем бронежилетів, шоломів та іншого захисного спорядження. Про це повідомляє тамтешнє Міноборони у своєму Twitter.

Аби доправити до України бронежилети та шоломи, літак КС-767 вилетів із повітряної бази Комакі. Міноборони та Сили самооборони продовжать докладати усіх зусиль, аби допомогти Україні, – йдеться у повідомленні.

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Раніше у вівторок уряд Польщі запропонував перемістити всі свої МіГ-29 на авіабазу ВПС США Рамштайні у Німеччині. Міністерство закордонних справ заявило, що потім уряд США надасть їх Україні.

Пентагон таку заявку наразі відхилив.

Фото: Japan Ministry of Defense

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