Японія надіслала до України літак з вантажем бронежилетів, шоломів та іншого захисного спорядження. Про це повідомляє тамтешнє Міноборони у своєму Twitter.

Аби доправити до України бронежилети та шоломи, літак КС-767 вилетів із повітряної бази Комакі. Міноборони та Сили самооборони продовжать докладати усіх зусиль, аби допомогти Україні, – йдеться у повідомленні.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022

Читайте Велика Британія затримуватиме всі літаки з РФ із загрозою кримінальної відповідальності

Раніше у вівторок уряд Польщі запропонував перемістити всі свої МіГ-29 на авіабазу ВПС США Рамштайні у Німеччині. Міністерство закордонних справ заявило, що потім уряд США надасть їх Україні.

Пентагон таку заявку наразі відхилив.

Фото: Japan Ministry of Defense