США відмовили Польщі у доставленні винищувачів в Україну

Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати США свої винищувачі МіГ-29 для доставлення в Україну.

Там вважають таку пропозицію не обґрунтованою.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

– Пентагон перебуває на контакті з польським урядом із цього питання. Однак пропозиція Польщі свідчить про складність перекидання винищувачів в Україну, – заявив Кірбі.

За його словами, Пентагону поки не ясно, чи є реальні підстави для доставлення винищувачів в Україну.

– Нам просто не зрозуміло, чи є для цього суттєве обґрунтування, — сказав Кірбі.

Раніше у вівторок уряд Польщі запропонував перемістити всі свої МіГ-29 на авіабазу ВПС США Рамштайні у Німеччині.

Міністерство закордонних справ заявило, що потім уряд США надасть їх Україні. Натомість Польща запросила винищувачі, що були у використанні, для заміни МіГ-29.

Але Кірбі сказав, що ідея, висунута Польщею, надто ризикована, оскільки США та НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між альянсом та Росією.