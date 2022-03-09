США відмовили Польщі у доставленні винищувачів в Україну

Там вважають таку пропозицію не обґрунтованою.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
– Пентагон перебуває на контакті з польським урядом із цього питання. Однак пропозиція Польщі свідчить про складність перекидання винищувачів в Україну, – заявив Кірбі.
За його словами, Пентагону поки не ясно, чи є реальні підстави для доставлення винищувачів в Україну.
– Нам просто не зрозуміло, чи є для цього суттєве обґрунтування, — сказав Кірбі.
Раніше у вівторок уряд Польщі запропонував перемістити всі свої МіГ-29 на авіабазу ВПС США Рамштайні у Німеччині.
Міністерство закордонних справ заявило, що потім уряд США надасть їх Україні. Натомість Польща запросила винищувачі, що були у використанні, для заміни МіГ-29.
Але Кірбі сказав, що ідея, висунута Польщею, надто ризикована, оскільки США та НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між альянсом та Росією.