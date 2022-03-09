ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ / Світові новини

США відмовили Польщі у доставленні винищувачів в Україну

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
США відмовили Польщі у доставленні винищувачів в Україну
Пентагон відхилив пропозицію Польщі передати США свої винищувачі МіГ-29 для доставлення в Україну.

Там вважають таку пропозицію не обґрунтованою.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

– Пентагон перебуває на контакті з польським урядом із цього питання. Однак пропозиція Польщі свідчить про складність перекидання винищувачів в Україну, – заявив Кірбі.

За його словами, Пентагону поки не ясно, чи є реальні підстави для доставлення винищувачів в Україну.

– Нам просто не зрозуміло, чи є для цього суттєве обґрунтування, — сказав Кірбі.

Раніше у вівторок уряд Польщі запропонував перемістити всі свої МіГ-29 на авіабазу ВПС США Рамштайні у Німеччині.

Міністерство закордонних справ заявило, що потім уряд США надасть їх Україні. Натомість Польща запросила винищувачі, що були у використанні, для заміни МіГ-29.

Але Кірбі сказав, що ідея, висунута Польщею, надто ризикована, оскільки США та НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між альянсом та Росією.

Читайте
Польща передає всі свої винищувачі Міг-29 у розпорядження США - МЗС

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка