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Факты / Украина

Япония направила в Украину бронежилеты и каски

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Япония направила в Украину самолет с грузом бронежилетов, шлемов и другого защитного снаряжения. Об этом сообщает местное Минобороны в своем Twitter.

Чтобы доставить в Украину бронежилеты и шлемы, самолет КС-767 вылетел с воздушной базы Комаки. Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине, – говорится в сообщении.

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Ранее во вторник правительство Польши предложило переместить все свои МиГ-29 на авиабазу ВВС США в Рамштайне в Германии. Министерство иностранных дел заявило, что затем правительство США предоставит их Украине.

Пентагон такую заявку отклонил.

Фото: Japan Ministry of Defense

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