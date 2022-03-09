Япония направила в Украину бронежилеты и каски

Япония направила в Украину самолет с грузом бронежилетов, шлемов и другого защитного снаряжения. Об этом сообщает местное Минобороны в своем Twitter.

Чтобы доставить в Украину бронежилеты и шлемы, самолет КС-767 вылетел с воздушной базы Комаки. Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине, – говорится в сообщении.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022

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Ранее во вторник правительство Польши предложило переместить все свои МиГ-29 на авиабазу ВВС США в Рамштайне в Германии. Министерство иностранных дел заявило, что затем правительство США предоставит их Украине.

Пентагон такую заявку отклонил.

Фото: Japan Ministry of Defense