Япония направила в Украину бронежилеты и каски

Япония направила в Украину самолет с грузом бронежилетов, шлемов и другого защитного снаряжения. Об этом сообщает местное Минобороны в своем Twitter.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022