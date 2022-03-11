За час блокади Маріуполя російські загарбники, які кожні пів години обстрілюють місто, вбили вже 1 582 мирних мешканців.

– 1 582 мирних маріупольців вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам’ять загиблим у цій жахливій війні, – повідомляє міськрада Маріуполя.

За словами мера Вадима Бойченка, останні дні були особливо складними для Маріуполя, оскільки росіяни цинічно, безжально та цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки та лікарні, повні жінок та дітей.

10 березня вони повністю зруйнували обласне управління ДСНС, а 9 березня бомбардували пологовий будинок і дитячу лікарню, де загинули троє людей, зокрема й маленька дівчинка.

А громадянам РФ так зване Міноборони розповідає, що там були не пацієнти, а націоналісти.

Армія РФ, яка воює з жінками, дітьми та літніми людьми, вже кілька разів зривала доставлення гуманітарного вантажу до Маріуполя та евакуацію, починаючи обстріли міста і самого зеленого коридору, яким колона вантажівок везла людям воду, продукти та ліки.