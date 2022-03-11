На п’ятнадцятий день війни в Україні місто Маріуполь продовжує чинити опір путінським загарбникам.

Як зараз виглядає одне з найбільших міст Донеччини, показав фотограф Сергій Макаров, який з початку війни перебуває в Маріуполі.

Місто стирають з лиця землі: фотограф показав, як виглядає Маріуполь після обстрілів РФ / 6 фотографий

У своїх соцмережах він закликав врятувати місто, встановити режим тиші та організувати зелений коридор для усіх мирних мешканців.

– Ми в облозі уже дев’ять днів, немає електрики, води, тепла, газу та зв’язку. Продовольство та питна вода закінчилися, готували на вогнищах біля дверей у притулки, ліків немає, трупи складають просто в мішки на вулицях, місто повністю стирають з лиця землі! Ми сидимо в бомбосховищах і не бачимо світла, з нами багато немовлят, – написав Сергій Макаров.

Місто стирають з лиця землі: фотограф показав, як виглядає Маріуполь після обстрілів РФ / 7 фотографий

Маріуполь у війні

Зараз місто є повністю заблокованим для проведення гуманітарних зелених коридорів. Місцеві мешканці практично не виходять із бомбосховищ, оскільки агресор щоденно обстрілює Маріуполь з неба.

6 березня Володимир Зеленський вперше присвоїв Маріуполю (та низці інших міст) звання Місто-Герой України.

Один із найбільш цинічних військових злочинів, на жаль, стався саме у Маріуполі. 9 березня літаки РФ влаштували бомбардування пологового будинку №2 і дитячої лікарні, розташованої поруч.

Спочатку повідомлялося про 17-х поранених, серед яких була одна породілля. Вранці наступного дня стало відомо, що внаслідок бомбардування загинуло троє осіб.

Усього з початку війни у Маріуполі загинуло понад 1,2 тис. мирних жителів. Кілька десятків із них вимушено ховали у братській могилі.

Фото: makaroffoto