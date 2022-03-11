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Факти / Україна

Російські окупанти обстрілюють Маріуполь кожних півгодини – мер

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Російські окупанти обстрілюють Маріуполь кожних півгодини – мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію у місті. Останні дні видалися особливо складними для Маріуполя, а російські окупанти, цинічно, безжально та цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки. Знищують лікарні повні жінок та дітей, як повідомляє Вадим Бойченко.

Вони цинічно стріляють із забороненого озброєння, градами, гаубицями по житлових масивах. Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС. Кожні 30 хвилин над містом проходила авіація, працюючи по житлових масивах та вбиваючи мирне населення – людей похилого віку, жінок, дітей. У цьому сьогодні велич російської армії? – розповів Бойченко.

Напередодні, 9 березня літаки РФ влаштували бомбардування пологового будинку №2 і дитячої лікарні.

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