12 березня близько 07.00 російські війська обстріляли місто Васильків Київської області. Вісім ракет влучили в аеродром.

Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович.

– Унаслідок завданих ракетних ударів аеродром повністю знищено, знищено злітну смугу. Здетонував склад з боєприпасами. Вони досі вибухають, оскільки одна з ракет влучила саме у склад. Також знищено склад з паливно-мастильними матеріалами, – зазначила вона.

Також Наталія Баласинович закликала місцевих мешканців залишатися вдома, не виходити без потреби на вулицю, оскільки у місті зараз небезпечно.

Вранці 12 березня у Василькові після авіаудару загорілась нафтобаза. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, російські загарбники вночі обстріляли нафтобазу у селі Крячки. У поліції також підтвердили, що ворог скинув ракети в районі військового аеродрому.

Фото: Бригада тактичної авіації м. Васильків