Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
2 мин.

Аэродром Василькова после обстрела полностью уничтожен — мэр Баласинович

У Василькові після обстрілу РФ повністю знищено аеродром

12 марта около 07.00 российские войска обстреляли город Васильков Киевской области. Восемь ракет попали в аэродром.

Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

— В результате нанесенных ракетных ударов аэродром полностью уничтожен, уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами. Они до сих пор взрываются, поскольку одна из ракет попала именно в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, — отметила она.

Сейчас смотрят

Также Наталья Баласинович призвала местных жителей оставаться дома, не выходить без необходимости на улицу, поскольку в городе сейчас опасно.

Утром 12 марта в Василькове после авиаудара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, российские захватчики ночью обстреляли нефтебазу в селе Крячки. В полиции также подтвердили, что враг сбросил ракеты в районе военного аэродрома.

Фото: Бригада тактической авиации г. Васильков

Связанные темы:

Война в УкраинеВасильківКиевская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь