Аэродром Василькова после обстрела полностью уничтожен — мэр Баласинович

12 марта около 07.00 российские войска обстреляли город Васильков Киевской области. Восемь ракет попали в аэродром.

Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

— В результате нанесенных ракетных ударов аэродром полностью уничтожен, уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами. Они до сих пор взрываются, поскольку одна из ракет попала именно в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, — отметила она.

Также Наталья Баласинович призвала местных жителей оставаться дома, не выходить без необходимости на улицу, поскольку в городе сейчас опасно.

Утром 12 марта в Василькове после авиаудара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, российские захватчики ночью обстреляли нефтебазу в селе Крячки. В полиции также подтвердили, что враг сбросил ракеты в районе военного аэродрома.

Фото: Бригада тактической авиации г. Васильков

