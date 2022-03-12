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Факти / Надзвичайні події

У Василькові після авіаудару знову загорілась нафтобаза

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Василькові після авіаудару знову загорілась нафтобаза

У Василькові після авіаудару з боку російських військ горить нафтобаза. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, російські загарбники вночі обстріляли нафтобазу у селі Крячки.

У поліції Київської області також підтвердили, що близько 07.00 було російські війська завдали потужний авіаудар по Василькову. Ворог скинув щонайменше шість ракет в районі військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.

27 лютого у Василькові вже горіла нафтобаза. Пожежа сталась після того, як російсько-окупаційні війська нанесли ракетний удар і одна з ракет влучила в один із резервуарів із паливом.

Тоді за лічені хвилини після удару та вибуху представникам автозаправки вдалось врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.

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