У Черкаській області збили ворожу ракету

У небі над Черкаською областю система протиповітряної оборони збила ворожу ракету. Із людей ніхто не постраждав.

Однак уламки літального апарата пошкодили лінію електропередач та спричинили займання трави.

Осередок вогню локалізували працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Над усуненням пошкоджень лінії електропередач нині активно працюють енергетики.

Дані про цю подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Станом на 16 березня ситуація в Черкаській області стабільна та контрольована.

Однак правоохоронці вкотре закликають жителів міста в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже перебування в укритті допомагає зберегти життя.

Нагадаємо, що уламки ще однієї російської ракети, яку збили в Черкаській області пізно увечері 11 березня, пошкодили будинок та автомобілі, що стояли на подвір’ї.

Завдяки своєчасному оповіщенню про небезпеку та злагодженій реакції жителів області тоді ніхто не постраждав.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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