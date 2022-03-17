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Факти / Україна

Запаси на кілька років: Лещенко повідомив про ситуацію із продовольством в Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Роман Лещенко

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час брифінгу 17 березня повідомив, що ситуація із забезпеченням продовольством України залишається контрольованою.

Він пояснив, що пшениця запасена на два роки, олія – на п’ять, кукурудза – на півтора роки.

Крім того, забезпечені харчовими продуктами українські торговельні мережі – у тих регіонах, куди можливо здійснювати постачання.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що Україна викупить зерно та інші запаси продовольства в обсягах річного споживання всією країною за рахунок держбюджету.

24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив Україні війну. Його війська обстрілюють та знищують інфраструктуру, житлові райони та мирних жителів. Для цього використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію та балістичні ракети.

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Джерело: Укрінформ

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