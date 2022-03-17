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Факты / Украина

Запасы на несколько лет: Лещенко сообщил о ситуации с продовольствием в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Роман Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время брифинга 17 марта сообщил, что ситуация с обеспечением продовольствием Украины остается контролируемой.

Он пояснил, что пшеница запасена на два года, растительное масло – на пять, кукуруза – на полтора года.

Кроме того обеспечены пищевыми продуктами украинские торговые сети – в тех регионах, куда возможно осуществлять поставки.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Украина выкупит зерно и другие запасы продовольствия в объемах годового потребления всей страной за счет госбюджета.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил Украине войну. Его войска обстреливают и уничтожают инфраструктуру, жилые районы и мирных жителей. Для этого используют реактивные системы залпового огня, артиллерию и баллистические ракеты.

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Источник: Укринформ

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