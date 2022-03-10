Попри розв’язану Росією повномасштабну війну, в Україні зберігається фінансова стабільність.

Про це поінформував колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, економіст Павло Кухта.

Він прогнозує, що курс гривні залишатиметься стабільним.

– Фінансово ми стабільні. Гривня буде стабільною – буде така як зараз приблизно, місяцями, а то й роками. Гроші в бюджеті в нас є: тому що в нас є великі резерви й на додачу нам постійно надають допомогу й будуть надавати. Тут я проблем не бачу, – наголосив Кухта.

Він зазначив, що проблема полягає в іншому: велика кількість бізнесу зараз не працює в Україні, перервані логістичні ланцюжки, постачання тощо.

За словами Кухти, в цій ситуації важливо, щоб працювали громадяни, які перебувають у тилу.

– Тут важливо, щоб усі, хто знаходяться в тилу – не на окупованій території, не під обстрілами, – працювали. Оце найкраще, що людина зараз може зробити в Україні, якщо вона не волонтер, не в армії, не на фронті, вона в тилу – це піти працювати. Це зараз найкращий вклад у захист країни. Тому що працюючий тил забезпечить працюючий фронт, – пояснив економіст.

Кухта також наголосив, що Україна зараз більш стійка економічно, ніж Росія, якій прогнозують дефолт.

– Ми більш стійкі зараз економічно, ніж Росія. Але звичайно війна б’є по нашій економіці, по нашому життю й по нашій країні, – заявив він.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував створення чотирьох фондів відновлення України. Йдеться про: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури; фонд відновлення та трансформації економіки; фонд обслуговування та погашення боргу; фонд підтримки постраждалого бізнесу.

Про намір долучитися до програми реконструкції України вже заявив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Тим часом Мінфін України вже випустив перші військові облігації, і наша держава переходить до економіки воєнного стану.