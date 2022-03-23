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В Україні розпочали розслідування у справі про зґвалтування жінки російським військовим

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Україні розпочали розслідування у справі про зґвалтування жінки російським військовим

В Україні розпочали перше офіційне розслідування у справі про зґвалтування жінки під Києвом, скоєне військовослужбовцем Збройних сил Російської Федерації. Загарбник вбив беззбройного чоловіка та неодноразово здійснив сексуальні дії з його дружиною.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що в одному із сіл Броварського району російський військовий вдерся до приватного будинку та застрелив господаря.

– Після цього п‘яний військовий разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, водночас погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її дитині, яка була разом з потерпілою, – зазначила Венедіктова.

Прокурори встановили особу російського військового, повідомили йому про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголосили у розшук, а до суду подали клопотання про затримання.

Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронці знайдуть кожного негідника та змусять нести відповідальність за законом за злочини на тимчасово окупованих територіях та у “гарячих точках” в Україні.

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Фото: Depositphotos

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