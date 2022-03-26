Франція, Греція та Туреччина готові допомогти евакуювати людей з Маріуполя

Франція, Греція та Туреччина хочуть допомогти евакуювати мирних жителів з Маріуполя, в якому зараз перебувають окупанти.

Про це повідомляє НВ с посиланням на Le Figaro.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що були конкретні обговорення з мером Маріуполя. Країни, які хочуть допомогти, займаються цією справою прозоро разом із Володимиром Зеленським та українською владою.

– Потім будемо вести переговори з російською стороною. Ми готуємося зробити це найближчими днями. Протягом 48 год матиму нові переговори з Путіним, щоб уточнити деталі, — сказав Макрон.

За його словами, Франція разом із Грецією та Туреччиною планують розпочати гуманітарну операцію з евакуації всіх, хто хоче залишити Маріуполь. Наразі Маріуполь перебуває під постійним обстрілом російських окупантів.