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Факти / Україна

Перегрупування окупантів і небезпека вибуху на ЧАЕС: найголовніше зі зведення Генштабу ЗСУ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Перегрупування окупантів і небезпека вибуху на ЧАЕС: найголовніше зі зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти ослаблені та дезорієнтовані, тому намагаються відводити свої підрозділи з Київщини та Чернігівщини. На Слобожанському та Донецькому напрямках ворог здійснює перегрупування.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗС України.

Волинський напрямок

Суттєвих змін у складі чи положенні регулярних російських військ зафіксовано не було.

Поліський напрямок

Ворог здійснював спроби вогневого ураження ЗСУ у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка.

Наступальних дій не було, натомість фіксується відведення техніки ворога на територію Білорусі.

Сіверський напрямок

Блокада Чернігова триває, окупанти завдають ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Крім цього, ворог утримує позиції у напрямку на Бровари.

Слобожанський напрямок

З міста Суми (та з території України) росіяни вивели окремі підрозділи 1-ї танкової армії. Окрім цього, окупанти посилили позиції у напрямку на Слов’янськ. Блокада Харкова триває.

Південнобузький напрямок

Тут російські військові намагаються відновити свою боєздатність, поповнити запаси і підготувати особовий склад до повторного наступу.

Чорноморська та Азовська операційні зони

Корабельне угруповання РФ веде розвідку. Посилення позицій ворога не фіксувалося.

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Окрім цього, у Генштабі вкотре нагадали про небезпеку військових злочинів РФ на території Чорнобильської атомної електростанції.

– Діяльність Росії на об’єктах Чорнобильської АЕС може призвести до детонації боєприпасів та радіаційного зараження території, де проживають сотні мільйонів європейців,

Нагадаємо, станом на 34-ту добу війни в Україні регулярні війська РФ (разом із військовою технікою та небезпечними боєприпасами) перебувають у безпосередній близькості до об’єкту Укриття ЧАЕС.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів.

Такі інциденти на російських складах та арсеналах регулярно трапляються і в мирний час.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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