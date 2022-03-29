Українська делегація на переговорах з російською стороною в Стамбулі (Туреччина) представила новий міжнародний договір про гарантії безпеки для України.

Про це розповів на брифінгу за підсумками переговорів голова української делегації, народний депутат Давид Арахамія.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни в Україні стало зрозуміло, що система безпеки в Європі дала тріщину і зараз не працює.

– Ми сьогодні вийшли з офіційною пропозицією, ми працювали над самим форматом. Доводжу до відома, що ми нічого не підписуємо взагалі, ми просто доносимо наші пропозиції як перемовників до російської сторони про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки, який будуть ратифікувати, щоб не повторювати помилку, яка була в Будапештському меморандумі, – наголосив Арахамія.

За його словами, країни-гаранти фактично діятимуть за аналогом 5-ї статті НАТО про колективну безпеку.

Ключові положення договору про гарантії безпеки для України полягають у наступному:

1. Якщо Україна стане об’єктом агресії чи військового нападу, протягом трьох днів повинні відбутися негайні консультації країн-гарантів. Ці країни матимуть юридичне зобов’язання надати Україні військову допомогу, надіслати війська, озброєння чи закрити небо.

2. Країнами-гарантами повинні, зокрема, виступити держави-члени Радбезу ООН. Йдеться про такі країни: Велика Британія, Китай, РФ, Франція, Туреччина, США, Італія, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

3. Міжнародні гарантії безпеки поки не працюватимуть на територію ОРДЛО (на тимчасово окупованих територіях Донбасу).

4. Всі країни-гаранти не повинні заперечувати проти вступу України до Євросоюзу, а навпаки підтримувати.

5. Україна зобов’язується не розміщувати військові бази, військові контингенти інших держав на своїй території, вступати у військово-політичні союзи (тобто фактично відмовляється від членства в НАТО). Проведення військових навчань на території нашої держави відбуватиметься за згоди країн-гарантів.

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