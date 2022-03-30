Пізно ввечері 29 березня пролунав потужний вибух у Бєлгороді. Це місто в Росії, розташоване поблизу кордону з Україною.

Першим про вибух у Бєлгороді написав український журналіст Юрій Бутусов. Він уточнив, що це сталося у у селищі Октябрське під Бєлгородом, та натякнув, що вибух не є випадковістю.

– 19-та ракетна бригада нанесла точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрське під Бєлгородом. З цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців. ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росії.

В Росії про вибух на складі з боєприпасами у Бєлгородській області кремлівські ЗМІ повідомили, посилаючись на губернатора В’ячеслава Гладкова.

Спочатку він заявив кремлівським журналістами, що жертв внаслідок вибуху немає.

Вже за деякий час з’ясувалося, що постраждалі все таки є – це четверо співробітників російських силових структур.