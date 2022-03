За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 30 березня 2022 року

Збройні сили Російської Федерації перекинули до України з окупованих територій Грузії два підрозділи військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Із підрозділу 4 військової бази із Цхінвальського району Південної Осетії відрядили близько 1,2 тис. російських та осетинських військових у складі трьох батальйонних тактичних груп.

Із підрозділу 7 абхазької військової бази сформували дві батальйонні тактичні групи, до лав яких увійшли 800 осіб.

Паралельно з комплектуванням сил війська РФ не припиняють обстріли українських міст. Так, близько 06.30 30 березня росіяни відкрили вогонь із важкого озброєння по житлових кварталах одного з районів Лисичанська Луганської області.

Інформація стосовно кількості загиблих та поранених уточнюється.

У Великій Білозірці Запорізької області підрозділи російських окупантів зосередили свої сили уздовж всього населеного пункту та розташували техніку між житлових будинків.

На підступах до Мелітополя загарбники обладнали блокпости та посилили пропускний режим.

Втрати росіян в Україні станом на 30 березня 2022 року

близько 17,3 тис. особового складу,

605 танків,

1 723 бойові броньовані машини,

305 одиниць артилерійських систем,

96 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

131 літак,

131 гелікоптер,

1 184 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

75 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

81 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

21 одиниця спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Станом на 29 березня в Київській області тривали бої та обстріли в Бучанському районі, а також на території Ірпінської та Гостомельської територіальних громад.

Були обстріли й в Ірпені, що нині перебуває під контролем ЗСУ.

За попередньою інформацією, росіяни застосували міни для обстрілів житлових районів у північній частині Чернігова. Обласний центр залишився без електрики, газу, води, тепла.

Тим часом генеральний штаб Збройних сил України фіксує виведення окремих підрозділів РФ із території Київської та Чернігівської областей та повідомляє про високу загрозу ударів окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Продовжують застосовувати військові РФ авіацію та артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити Ізюм. Тривають бої в районі Кам’янки, Сухої Камянки, Тихоцького.

У боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи та особисто командира бригади полковника Дениса Курила.

Втрати лише однієї 200-ї бригади становлять понад 1,5 тис. військовослужбовців.

Одна людина загинула після того, як російські окупанти випустили дві крилаті ракети в Люботині Харківської області. Є інформація також про постраждалих.

На Донецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів по Воєводівці, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній, Золотому-4, Попасній, Торецьку, Новгородському.

Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя, але безуспішно.

У Бердянську російські загарбники намагаються відновити припортову інфраструктуру.

Біля Нікополя Дніпропетровської області відбулась ракетна атака РФ по одному з об’єктів.

У Рівненській області російські військові вдруге за три дня поцілили в нафтобазу.

Близько 08.45 29 березня унаслідок обстрілу зруйнована центральна секція дев’ятиповерхової будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Із-під завалів деблокували загиблу людину. Передали медикам також 18 постраждалих.

Не припинялися і вибухи в Херсонській області. Бойові дії тривали в Бериславському, Каховському та Херсонському районах, які тимчасово окуповані росіянами.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ