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Факти / Світ

Побічний ефект вторгнення РФ: війна в Україні може спровокувати голод у бідних країнах

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
урожай

Різке зростання світових цін на продовольство в результаті війни в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах, заявила глава Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.

Віна застерегла країни-виробники продуктів харчування від накопичення запасів і сказав, що вкрай важливо уникнути повторення пандемії Covid-19, коли багаті країни змогли забезпечити себе більшою частиною вакцин.

Генеральний директор СОТ висловила занепокоєння з приводу побічних ефектів російського вторгнення, підкресливши залежність багатьох африканських країн від поставок продовольства з Чорноморського регіону.

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За словами колишнього міністра фінансів Нігерії Оконджо-Івеала, 35 африканських країн залежать від продовольства, що імпортується з регіону Чорного моря, додавши, що на Росію і Україну припадає 24% світових поставок пшениці.

На думку експертів, після різкої критики апартеїду вакцин, який торкнувся Африки під час пандемії, держави-члени СОТ повинні чинити опір спокусі захистити свої власні запаси продовольства.

– Це природна реакція – зберегти те, що у вас є, ми бачили це з вакцинами. Але ми не повинні робити ту ж помилку з їжею, – відзначають вони.

Генеральний директор СОТ заявила, що занепокоєна тим, що посівний сезон в Україні буде зірваний через конфлікт, поставки добрив також будуть обмежені.

Україна зазвичай постачає половину пшениці Всесвітній продовольчій програмі, агентству ООН, яке забезпечує екстрені поставки країнам, які перебувають у стані конфлікту або переживають стихійні лиха, такі як голод.

Якщо ми не подумаємо про те, як пом’якшити наслідки війни, це буде ще одна катастрофа не тільки в цьому, але і в наступному році, зазначає глава СОТ.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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