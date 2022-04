Після відходу російських військ із Київської області туди почали заходити українські Збройні сили та представники преси, щоб зайняти ці населені пункти та висвітлити наслідки російського вторгнення у цьому регіоні.

На вулицях звільнених Україною міст і сіл знайшли безліч тіл мирного населення, масові поховання цивільних, житлові будинки були розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів серед вулиць.

Міський голова Бучі раніше повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих у місті ще ведуться.

А у селищі Мотижин, що на Київщині, знайшли тіло викраденої росіянами старости села Ольги Сухенко. Разом з нею загинули її чоловік Ігор та син Олександр.

Факти ICTV зібрали кілька реакцій публічних осіб світової спільноти на наслідки, які принесла в Україну війна, розпочата Росією.

Так, посол України в Австрії Олександр Щерба написав, що після побаченого все російське можна ототожнювати із варварством.

– Вчора був хороший день – Росію прогнали з Київської області. Сьогодні поганий день: ми побачили, що вона залишила після себе. Як людина, для якої російська мова є однією з рідних, і якій подобається російська культура, я буквально втратив мову. Забудьте Толстого та Чайковського. Росія тепер означає варварство, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Yesterday was a good day – #Russia was chased away from #Kyiv oblast. Today is a bad day: we saw what it left behind. As someone who speaks ???????? as one of my mother tongues & who likes ???????? culture, I’m literally speechless. Forget Tolstoy & Tchaikovsky. Russia means barbarism now. — olexander scherba???????? (@olex_scherba) April 2, 2022

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який активно висвітлює вторгнення військ РФ в Україну, виклав фотографії наслідків того, що принесло в Україну російське “визволення”.

– Крім завданих людських страждань, чи усвідомлює середній російський громадянин реальну ціну, яку йому/їй доведеться платити у вигляді репарацій все життя?, – Написав він.

Apart from the human suffering inflicted, does the average Russian citizen realize the actual cost he/she will have to pay in reparations for the rest of their lives? — Christo Grozev (@christogrozev) April 2, 2022

Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес (2006-2016 рр.) також звернувся до найвпливовіших західних ЗМІ із вимогою привернути увагу світових лідерів до ситуації у звільнених містах та селах Київської області.

– Кожне серйозне ЗМІ на Заході завтра вранці має запитати, що Шольц, Макрон, Орбан, Байден та ін. хочуть сказати про різанину у Бучі. І що вони збираються з цим робити, – написав він, тегнувши у своєму записі сторінки NYT, Washington Post, Le Monde, FAZ та інші великі медіа.

Every serious media outlet in the West tomorrow morning needs to ask what Scholz, Macron, Orban and Biden et al. have to say about the Bucha massacre. And what they are going to do about it.@nytimes @washingtonpost @faznet @lemondefr @hsfi @SvD — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 2, 2022

Головний редактор німецького видання BILD Йоханнес Бойє вважає, що гроші Німеччини у жодному вигляді більше не повинні надходити до Росії.

– Багато фотографій показують, що під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії, – написав він у Twitter.

Viele Bilder zeigen, dass die russische Armee bei ihrem Rückzug massenhaft Zivilsten ermordet, Kriegsverbrecher begangen hat. Es darf kein deutsches Geld mehr nach Russland fließen. https://t.co/62PuyoAxFF — Johannes Boie (@johannesboie) April 2, 2022

Політолог та керівник київського бюро Фонду ім. Генріха Белля в Україні Сєргєй Сумлєнний відреагував на фотокадри зі звільнених міст тим, що хоче звернутися до німецької політичної еліти.

– Російська армія покинула українське місто Буча, розстрілявши, мабуть, сотні мирних жителів. Тіла лежать довкола зі зв’язаними руками. У мене є запитання до Шольца, Меркель, Штайнмаєра, Мааса, Баєрбока, Ламбрехта, Габріеля, Платцека та інших, – написав він.

Russian army left Ukrainian town of Bucha after having executed probably hundreds of civilians. Bodies are laying around with hands tied. I have questions to Scholz, Merkel, Steinmeier, Maas, Baerbock, Lambrecht, Gabriel, Platzeck and others. pic.twitter.com/nfkEqvqAeU — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 2, 2022

Французький журналіст телеканалу France 2 Арнауд Комте, який перебуває на місці подій, опублікував знімок загиблої жінки.

– У руїнах міста Ірпінь в Україні було зроблено цей шокуючий знімок. Молода жінка вбита снарядом під час спроби втекти з дому. У її руці брелок із ключами. У кольорах Європи, – написав він.

Dans les ruines d’#Irpin #Ukraine, cette image bouleversante. Une jeune femme tuée par un obus en tentant de fuir sa maison. Son porte-clés à la main. Aux couleurs de l’Europe ???????? (avec ⁦@IvlevYorke⁩) pic.twitter.com/lAferykSWZ — Arnaud Comte (@arnaudcomte) April 2, 2022

Український громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, який зараз воює у лавах ВСУ, опублікував фото наслідків російського вторгнення та закликав країни Заходу надати зброю Україні.

– Це відбувається у 2022 році у самому серці Європи. Скільки ще мирних жителів повинні вбити і закатувати росіяни, щоб цивілізовані країни прокинулися і почали давати нам серйозну зброю та припинили всю торгівлю з росіянами?, – написав він.

This is happening in 2022 in the heart of Europe.

How many more civilians do russians have to kill and torture in order for the civilized nations to wake up and start giving us serious weapons and stopping all trade with the Russians? pic.twitter.com/1Ub7KSkoOI — Serhii Sternenko (@sternenko) April 2, 2022

Австралійський генерал-майор Мік Райан написав, що дії російського військового керівництва злочинні, а військовослужбовці російської армії не заслуговують на звання “солдат”.

– Жахливі кадри з Бучі… МКС та інші органи проведуть розслідування, але російські командири були недбалими, етично корумпованими та злочинними. Буча показує, що російська армія не є “професійною” і не заслуговує на звання “солдат”. Російська військова трансформація з 2008 року нічого не змінила на людському рівні. Під блиском модного обладнання та розумних гасел… ховається гнилое ядро ​​неохайної та корумпованої російської військової культури, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

2/14 The Russian military transformation since 2008 has clearly not transformed anything at a human level. Beneath the shine of fancy equipment and clever slogans (like ‘active defence’) lies a rotten core of a sloppy and corrupt Russian military culture. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 2, 2022