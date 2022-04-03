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Факти / Україна

“Різанина в Бучі”: реакція світу на наслідки російського вторгнення на Київщину

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ірпінь під час війни

Після відходу російських військ із Київської області туди почали заходити українські Збройні сили та представники преси, щоб зайняти ці населені пункти та висвітлити наслідки російського вторгнення у цьому регіоні.

На вулицях звільнених Україною міст і сіл знайшли безліч тіл мирного населення, масові поховання цивільних, житлові будинки були розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів серед вулиць.

Міський голова Бучі раніше повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих у місті ще ведуться.

А у селищі Мотижин, що на Київщині, знайшли тіло викраденої росіянами старости села Ольги Сухенко. Разом з нею загинули її чоловік Ігор та син Олександр.

Факти ICTV зібрали кілька реакцій публічних осіб світової спільноти на наслідки, які принесла в Україну війна, розпочата Росією.

Так, посол України в Австрії Олександр Щерба написав, що після побаченого все російське можна ототожнювати із варварством.

– Вчора був хороший день – Росію прогнали з Київської області. Сьогодні поганий день: ми побачили, що вона залишила після себе. Як людина, для якої російська мова є однією з рідних, і якій подобається російська культура, я буквально втратив мову. Забудьте Толстого та Чайковського. Росія тепер означає варварство, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який активно висвітлює вторгнення військ РФ в Україну, виклав фотографії наслідків того, що принесло в Україну російське “визволення”.

– Крім завданих людських страждань, чи усвідомлює середній російський громадянин реальну ціну, яку йому/їй доведеться платити у вигляді репарацій все життя?, – Написав він.

Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес (2006-2016 рр.) також звернувся до найвпливовіших західних ЗМІ із вимогою привернути увагу світових лідерів до ситуації у звільнених містах та селах Київської області.

– Кожне серйозне ЗМІ на Заході завтра вранці має запитати, що Шольц, Макрон, Орбан, Байден та ін. хочуть сказати про різанину у Бучі. І що вони збираються з цим робити, – написав він, тегнувши у своєму записі сторінки NYT, Washington Post, Le Monde, FAZ та інші великі медіа.

Головний редактор німецького видання BILD Йоханнес Бойє вважає, що гроші Німеччини у жодному вигляді більше не повинні надходити до Росії.

– Багато фотографій показують, що під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії, – написав він у Twitter.

Політолог та керівник київського бюро Фонду ім. Генріха Белля в Україні Сєргєй Сумлєнний відреагував на фотокадри зі звільнених міст тим, що хоче звернутися до німецької політичної еліти.

– Російська армія покинула українське місто Буча, розстрілявши, мабуть, сотні мирних жителів. Тіла лежать довкола зі зв’язаними руками. У мене є запитання до Шольца, Меркель, Штайнмаєра, Мааса, Баєрбока, Ламбрехта, Габріеля, Платцека та інших, – написав він.

Французький журналіст телеканалу France 2 Арнауд Комте, який перебуває на місці подій, опублікував знімок загиблої жінки.

– У руїнах міста Ірпінь в Україні було зроблено цей шокуючий знімок. Молода жінка вбита снарядом під час спроби втекти з дому. У її руці брелок із ключами. У кольорах Європи, – написав він.

Український громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, який зараз воює у лавах ВСУ, опублікував фото наслідків російського вторгнення та закликав країни Заходу надати зброю Україні.

– Це відбувається у 2022 році у самому серці Європи. Скільки ще мирних жителів повинні вбити і закатувати росіяни, щоб цивілізовані країни прокинулися і почали давати нам серйозну зброю та припинили всю торгівлю з росіянами?, – написав він.

Австралійський генерал-майор Мік Райан написав, що дії російського військового керівництва злочинні, а військовослужбовці російської армії не заслуговують на звання “солдат”.

– Жахливі кадри з Бучі… МКС та інші органи проведуть розслідування, але російські командири були недбалими, етично корумпованими та злочинними. Буча показує, що російська армія не є “професійною” і не заслуговує на звання “солдат”. Російська військова трансформація з 2008 року нічого не змінила на людському рівні. Під блиском модного обладнання та розумних гасел… ховається гнилое ядро ​​неохайної та корумпованої російської військової культури, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

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Фото: Depositphotos

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