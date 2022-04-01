Перебуваючи в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, будуючи там блокпости і активно рухаючись, російські агресори за кілька діб перебування в так званому Рудому лісі піддалися радіоактивному випромінюванню в такій кількості, як якщо б жили там кілька років.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів керівник Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

– Людина, яка знаходиться тут добу і при цьому нічого не робить, не рухається і не дихає, отримує річну дозу опромінення. А якщо вона починає порушувати верхніх шар грунту і збільшує фізичну активність, то цей процес прискорюється, – зазначив експерт.

При цьому він повідомив, що наразі говорити про якісь конкретні показники рівня радіації говорити складно, оскільки окупанти вирубили систему радіаційного контролю, яка покриває всю зону відчуження.

Розібратися, що саме сталося з системою можна буде тільки після того, як фахівці зможуть дістатися до неї за допомогою саперів, оскільки з високою часткою ймовірності зона була замінована.

Сторонніх на станції немає

За словами Євгена Крамаренка, станом на вчора, 31 березня, на території ЧАЕС не було нікого, крім нашого персоналу.

Однак, коли наші співробітники вийшли за огорожу станції, було помічено рух російського танка в бік Чорнобиля, де дорога повертає на Білорусь.

Крім того, водій автомобіля АЕС, який вивозив сміття вдень, близько 12.10, також бачив колону, яка йшла до кордону з Білоруссю. Це було кілька спеціальних машин для спорудження понтонів.

Євген Крамаренко зазначив, що сьогодні на станції знаходяться вже протягом двох тижнів фахівці, які змінили попередніх своїх колег, які пропрацювали приблизно 600 годин у прямому сенсі під дулами автоматів.

– Безумовно, люди втомилися, але настрій більш оптимістичний, оскільки виконують свої службові обов’язки без примусу з боку російських військових, – сказав глава ГАЗО.

За його словами, мародерство в Чорнобилі почалося практично з перших днів. Окупанти відкривали кабінети адміністративних будівель, заходили в гуртожитки, забирали майно підприємств та особисті речі працівників.

На станції, оскільки там був персонал, вони тотально не грабували. Але коли підписали документ, який зараз поширений в мережі, вони почали терміново збирати більш менш цінні речі і пакувати в свою техніку і БТРи.

Масштаб завданих збитків можна оцінити тільки після проведення повної інвентаризації, додав Євген Крамаренко.