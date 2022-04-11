В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію загинуло 1 793 мирних жителів, ще 2 439 отримали різні поранення.

Про це повідомляє сайт Управління ООН.

Так, за даними ООН серед загиблих: 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток та 46 хлопчиків. Стать 69 дітей та 899 дорослих поки що не вдалося встановити.

Зазначається, що ця інформація станом на 9 квітня 2022 року.

Поранення в результаті бойових дій отримали 2 439 українців: 279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток і 46 хлопчиків. При цьому поранено також 136 дітей та 1 718 дорослих, стать яких поки що невідома.

Найбільше постраждалих серед мирного населення в Донецькій та Луганській областях: 1 880 осіб (642 вбиті та 1238 поранених).

На підконтрольній українському уряду території: 1 534 жертви (571 убитий та 963 поранених). На території терористичних “ДНР” та “ЛНР” 346 жертв (71 убитий та 275 поранених).

В інших областях України (м. Київ, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях) зафіксовано 2 352 потерпілих – 1 151 убитий та 1 201 поранений.

Більшість жертв серед мирного населення – через застосування важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

В Управлінні ООН вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з місць, де велися інтенсивні бої, ускладнюється, а багато даних все ще чекають на підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) та Бородянки (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.