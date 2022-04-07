Російські окупанти справді копали окопи у Рудому лісі в Чорнобильській зоні. Ба більше, як інформує Мілітарний, росіяни навіть там жили.

У мережі з’явилося відео з території Чорнобильської зони, яка ще нещодавно була захоплена російськими військами. Дрон зафіксував цілу мережу окопів на одній з ділянок чорнобильського лісу.

За словами фахівців, судячи з місця, де вони рили окопи, російські військові справді отримали максимально можливу дозу опромінення, бо в цій місцевості рівні радіації на поверхні ґрунту дуже високі.

Відтак, у росіян, які порпалися у землі в Рудому лісі та мешкали там, можуть з’явитися ознаки променевої хвороби.

Ще перед виходом росіян з Київщини стало відомо, що їх звозять до медичного закладу радіаційної медицини у Білорусі після перебування на території Чорнобильської зони та ЧАЕС.

Рудий ліс – це ділянки соснового лісу в ближній зоні Чорнобильської АЕС, які зазнали гострого радіаційного опромінення та прийняли на себе найбільшу частку радіоактивного пилу внаслідок аварії у 1986 році.

Ділянки розташовані на захід від станції. Назва лісу походить від специфічного кольору загиблої хвої.

Джерело: Мілітарний