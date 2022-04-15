Флагман російського Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер Москва остаточно затонув.

Про це повідомило російське держінформагентство із посиланням на Міноборони РФ.

За цими даними, ракетний крейсер потонув під час буксирування до порту “внаслідок шторму”.

Цьому, ще ввечері 13 квітня, передували повідомлення української сторони, що в корабель влучила протикорабельна крилата ракета Р-360 Нептун українського виробництва. Після цього були повідомлення про пожежу на кораблі, яку згодом підтвердили державні російські ЗМІ, хоч і заявляли, що вона сталась унаслідок детонації боєзапасу на крейсері.

Втім у повідомленні російського інформагентства про затоплення судна йдеться про “пошкодження корпуса”, які нібито були завдані вже зазначеною пожежею.

Перед цим Державне підприємство КБ Луч повідомило, що влучання двох ракет Р-360 Нептун по флагману Чорноморського флоту Російської Федерації ракетному крейсеру Москва були настільки нищівними, що цього разу офіційні російські інформаційні джерела були вимушені визнати втрату власного корабля.

У КБ Луч нагадали, що прийняття на озброєння та виконання серійного замовлення на комплекс 360МЦ Нептун є результатом кропіткої праці робітників держпідприємства та підприємств-субпідрядників.

– Влучний залп по флагману ворожого флоту – найвища нагорода та визнання нашої праці, – йдеться у повідомленні.

14 квітня американський телеканал CNN із посиланням на Пентагон повідомляло, що російські кораблі, які були на півночі Чорного моря у районі крейсера Москва, відійшли на південь – якомога далі від берега України.

Джерело: КБ “Луч”