Кораблі, які супроводжували крейсер Москва, відійшли якомога далі від берегів України – ЗМІ

Російські кораблі, які були на півночі Чорного моря у районі крейсера Москва, відійшли на південь – якомога далі від берега України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з Міністерства оборони США.

– Ми помітили, що інші чорноморські кораблі, які діяли поблизу Москви або в північній частині Чорного моря, всі рушили далі на південь після пошкоджень, яких зазнала Москва. Отже, вони всі, всі північночорноморські кораблі зараз відійшли якомога далі від північних районів, де вони діяли, – сказав чиновник.

Крім того, він повторив коментар речника Пентагона Джона Кірбі, що у США немає інформації про причину пошкодження крейсера Москва. У США вважаються, що крейсер зазнав сильних пошкоджень, проте досі нічого не відомо про жертви.

США припускають, що корабель зберіг плавучість і власним ходом вирушив, ймовірно, у Севастополь для ремонту.

Що відомо про підбитий крейсер Москва

24 лютого 2022 року російський ракетний крейсер Москва брав участь в атаці на острів Зміїний. Саме там цей корабель український прикордонник послав на три букви.

13 квітня очільник Одеської ОВА заявив, що дві ракети Нептун поцілили у крейсер Москва.

Вранці 14 квітня ЗМІ повідомили, що флагман Чорноморського флоту через тяжкі пошкодження накренився на лівий борт і затонув. Міністерство оборони РФ заявило про пожежу на судні через детонацію боєзапасу. Пентагон визнав, що військовий корабель пошкоджений, але продовжує перебувати на плаву.