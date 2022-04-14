У столичному метро з 15 квітня відновлять рух обома коліями на синій та зеленій гілках, а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин.
Про це повідомляють у КМДА.
Київський метрополітен розпочинає свою роботу з 7.30, і перевозитиме пасажирів до 19.00.
На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями Академмістечко та Шулявська, однією – між станціями Шулявська та Театральна.
Як курсують поїзди:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Театральна.
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
Майдан Незалежності та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.
Працюють пересадочні вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту.
Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
З 4 квітня Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст. Зеленою гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора.
Нагадаємо, що на початку березня на станції метро у Києві виявили диверсантів.