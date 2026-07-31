В Киеве подземка работает примерно с 5:30 до 23:10. В выходные дни интервал между поездами — 6-7 минут.

Как курсируют поезда

Сейчас установлено такое расписание движения поездов КП Киевский метрополитен.

Интервалы движения поездов:

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в будни, в час пик – 3:00-4:00 мин, в межпиковые – 5:00-6:30 мин;

в выходные дни: 6-7 минут.

Синяя линия: от Героев Днепра до Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный Хутор.

Тариф на проезд в метрополитене составляет 30 грн на одну поездку.

Работает ли метро во время воздушной тревоги

Подземные станции Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги таков:

при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ — удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звоночком возле входной двери.

Все эти станции обеспечены:

питьевой водой (специальные фонтанчики, размещенные на платформах станций);

санитарными узлами;

вентиляционными системами;

дополнительными местами для сидения, одеялами и матрасами;

мобильной интернет-связью 4G.

Отметим, что на станциях прохладно, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и пледы.

Источник: КП Киевский метрополитен

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