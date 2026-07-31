Ирина Игнатова, редакторка ленты
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До скольких работает метро в Киеве 2026: график работы киевского метрополитена
В Киеве подземка работает примерно с 5:30 до 23:10. В выходные дни интервал между поездами — 6-7 минут.
Как курсируют поезда
Сейчас установлено такое расписание движения поездов КП Киевский метрополитен.
Интервалы движения поездов:
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- в будни, в час пик – 3:00-4:00 мин, в межпиковые – 5:00-6:30 мин;
- в выходные дни: 6-7 минут.
Синяя линия: от Героев Днепра до Теремки.
Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный Хутор.
Тариф на проезд в метрополитене составляет 30 грн на одну поездку.
Работает ли метро во время воздушной тревоги
Подземные станции Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.
Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги таков:
- при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ — удостоверение личности;
- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звоночком возле входной двери.
Все эти станции обеспечены:
- питьевой водой (специальные фонтанчики, размещенные на платформах станций);
- санитарными узлами;
- вентиляционными системами;
- дополнительными местами для сидения, одеялами и матрасами;
- мобильной интернет-связью 4G.
Отметим, что на станциях прохладно, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и пледы.
Источник: КП Киевский метрополитен
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