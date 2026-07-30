Після нічної атаки РФ у соцмережах почали поширюватися повідомлення про нібито недопуск людей до окремих станцій метро Києва під час повітряної тривоги.

У Київському метрополітені заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили у КП Київський метрополітен та Київській міській державній адміністрації.

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Недопуск людей до окремих станцій під час атаки в Києві: що відомо

У підприємстві наголосили, що після оголошення повітряної тривоги всі станції столичної підземки працювали в режимі укриття, а інформація про нібито закриті входи або недопуск людей не відповідає дійсності.

Водночас у метрополітені пояснили, що в окремих випадках працівники могли просити людей залишити службові приміщення та перейти на платформи.

Такі приміщення й технологічні проходи не призначені для перебування населення та залишаються закритими з міркувань безпеки.

У підприємстві також закликали користуватися лише офіційною інформацією та не поширювати неперевірені повідомлення.

За даними Київського метрополітену, під час нічної атаки на станціях підземки перебували понад 56 тис. людей.

У підприємстві зазначили, що найбільший наплив людей розпочався близько 22:00, коли метро ще працювало у звичайному режимі та перевозило пасажирів.

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій виконують функцію укриттів. Для швидкого доступу людей відкривають усі вестибюлі.

Киянам також нагадали, що якщо є потреба скористатися метро як укриттям ще до оголошення повітряної тривоги, варто приходити на станцію до завершення її роботи для пасажирських перевезень. За можливості рекомендують обирати центральні станції, де більше місця.

Крім того, у метрополітені просять не приносити громіздкі речі, зокрема матраци чи намети, не розміщуватися на ескалаторах і не залишати на них речі, щоб у разі потреби їх можна було швидко ввести в експлуатацію для евакуації людей.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників.

У кількох районах столиці виникли пожежі, було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, гаражі й торговельні павільйони.

За останніми даними, внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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