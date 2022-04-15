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Факти / Україна

Заробляють гроші на крові: Зеленський розкритикував країни, які купують російську нафту

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Заробляють гроші на крові: Зеленський розкритикував країни, які купують російську нафту

Європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, заробляють на крові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

– Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. Європейські держави. Я хочу, щоб все ж таки ми говорили та були відверті, – зазначив президент.

Він розкритикував Німеччину та Угорщину за блокування зусиль, спрямованих на запровадження ембарго на російські енергоносії, від яких Росія цього року може отримати до $326 млрд.

Зеленський закликав країни Заходу поставити Україні більше зброї. Він вважає, що Україна одержує його від партнерів недостатньо швидко.

– США, Великобританія, деякі європейські країни намагаються допомогти та допомагають. Але все ж таки нам потрібно це раніше, раніше і швидше. Ключове слово — зараз, – наголосив він.

Раніше Європейський Союз у межах п’ятого пакету санкцій, ухваленого 8 квітня, погодив відмову від російського вугілля, але вона набуде чинності лише із серпня 2022 року. А проте, ембарго щодо російської нафти може стати частиною наступного санкційного пакету ЄС.

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Джерело: BBC

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