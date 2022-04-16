Пентагон вважає, що дві українські протикорабельні ракети Нептун потрапили у флагман російського Чорноморського флоту крейсером Москва на початку цього тижня, внаслідок чого російський корабель пішов у напрямку дна Чорного моря.

З такою заявою виступив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

У більш детальній оцінці американського чиновника йдеться про те, що удар і подальше затоплення корабля було результатом влучення української ракети.

Раніше CNN, із посиланням на осіб, знайомими з американськими розвідданими, повідомляло, що США із “середнім ступенем впевненості” вважають версію України про ракетний удар по військовому кораблю – яку Москва заперечує – точною.

Нагадаємо, російське Міноборони пізно ввечері 14 квітня визнало, що ракетний крейсер Москва остаточно затонув.

Цьому, ще ввечері 13 квітня, передували повідомлення української сторони, що в корабель влучила протикорабельна крилата ракета Р-360 Нептун українського виробництва. Після цього були повідомлення про пожежу на кораблі, яку згодом підтвердили державні російські ЗМІ, хоч і заявляли, що вона сталась унаслідок детонації боєзапасу на крейсері.

Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк повідомила, що удар Збройних сил України справді призвів до детонування боєприпасів на крейсері Москва.