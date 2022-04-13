Людям із Луганської та Донецької областей потрібно евакуюватися вже сьогодні – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав людей терміново евакуюватись із Луганської та Донецької областей.

– Підтримую голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, який закликає українців сідати в автобуси для евакуації та їхати у безпечніші регіони. Слід чітко розуміти, що Росія накопичує сили та стріляє по житлових кварталах. Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит, – повідомив Єрмак у себе в соцмережах 13 квітня.

За його словами, бій за Донецьку та Луганську області буде тяжким і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу з ворогами.