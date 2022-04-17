Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 53 день війни
Вбили Вбили
202 дітей
Поранили Поранили
>361 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Втрутяться Китай і НАТО: Арестович про наслідки ймовірної ядерної атаки РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Втрутяться Китай і НАТО: Арестович про наслідки ймовірної ядерної атаки РФ

Якщо путінська Росія застосує ядерну зброю проти України, це безальтернативно потягне за собою втручання НАТО та Китаю.

Про це ввечері 17 квітня заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він також заявив, що після втручання світових держав у війну на боці України обов’язково постане питання – Ви хочете, щоб через цього маньяка припинилося життя всієї цивілізації?

Крім цього, Олексій Арестович зауважив на тому, застосування ядерної зброї передбачає подальший прохід в Україні регулярних російських військ.  Натомість гинути від променевої хвороби окупанти почнуть прямо у зоні ураження.

– Я уявляю росіян, яких після Чорнобиля заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян – не підуть, – запевнив Арестович.

Також радник голови Офісу президента додав, що Росія, аби не програвати Україні, може “розіграти сценарій” з програшем НАТО.

– Заяви про те, що росіяни битимуть по вантажах Альянсу – це може бути стратегія підняття стану до такого, щоб в організації сказати Росії, що ті ж не хочуть ядерної війни, тому мають підписати мирний договір про припинення війни, – припустив Олексій Арестович.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерам країн світу потрібно бути готовими до застосування Росією зброї масового ураження, а саме – тактичної ядерної зброї.

Напередодні від несерйозного ставлення до ядерних загроз Кремля також застеріг директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Білл Бернс.

Читайте
Останній козир: у МВС оцінили можливість ядерного удару з боку РФ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка