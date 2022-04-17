Якщо путінська Росія застосує ядерну зброю проти України, це безальтернативно потягне за собою втручання НАТО та Китаю.

Про це ввечері 17 квітня заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він також заявив, що після втручання світових держав у війну на боці України обов’язково постане питання – Ви хочете, щоб через цього маньяка припинилося життя всієї цивілізації?

Крім цього, Олексій Арестович зауважив на тому, застосування ядерної зброї передбачає подальший прохід в Україні регулярних російських військ. Натомість гинути від променевої хвороби окупанти почнуть прямо у зоні ураження.

– Я уявляю росіян, яких після Чорнобиля заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян – не підуть, – запевнив Арестович.

Також радник голови Офісу президента додав, що Росія, аби не програвати Україні, може “розіграти сценарій” з програшем НАТО.

– Заяви про те, що росіяни битимуть по вантажах Альянсу – це може бути стратегія підняття стану до такого, щоб в організації сказати Росії, що ті ж не хочуть ядерної війни, тому мають підписати мирний договір про припинення війни, – припустив Олексій Арестович.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерам країн світу потрібно бути готовими до застосування Росією зброї масового ураження, а саме – тактичної ядерної зброї.

Напередодні від несерйозного ставлення до ядерних загроз Кремля також застеріг директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Білл Бернс.