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Факты / Украина

Вмешаются Китай и НАТО: Арестович о последствиях вероятной ядерной атаки РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Вмешаются Китай и НАТО: Арестович о последствиях вероятной ядерной атаки РФ

Если путинская Россия применит ядерное оружие против Украины, это безальтернативно повлечет за собой вмешательство НАТО и Китая.

Об этом вечером 17 апреля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также заявил, что после вмешательства мировых держав в войну на стороне Украины обязательно встанет вопрос — Вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?

Кроме этого, Алексей Арестович отметил на том, применение ядерного оружия предполагает дальнейший проход в Украине регулярных российских войск. Зато погибать от лучевой болезни оккупанты начнут прямо в зоне поражения.

— Я представляю русских, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне – не уйдут, – заверил Арестович.

Также советник главы Офиса президента добавил, что Россия, чтобы не проигрывать Украине, может “разыграть сценарий” с проигрышем НАТО.

— Заявления о том, что русские будут бить по грузам Альянса – это может быть стратегия поднятия состояния к такому, чтобы в организации сказать России, что те же не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекращении войны, — предположил Алексей Арестович.

Напомним, вечером 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерам стран мира нужно быть готовыми к применению Россией оружия массового поражения, а именно — тактического ядерного оружия.

Накануне от несерьезного отношения к ядерным угрозам Кремля также предостерег директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Билл Бернс.

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