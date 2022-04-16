Вірогідність застосування Росією ядерної зброї проти України зараз є наднизькою.

Таку думку висловив в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що ядерна зброя є останнім козирем у руках господаря Кремля Володимира Путіна, адже в разі її застосування від РФ відвернуться навіть останні її союзники.

– Ядерна зброя – це останній козир у руках Путіна. Тому зараз справді почали лякати Україну можливим ядерним ударом… Це, безумовно, останнє, що вони будуть робити. Тому що після цього від них відвернуться навіть їх найближчі союзники – Китай, Індія і, можливо, навіть Білорусь. З цієї точки зору я хотів би всіх заспокоїти, що станом на зараз про жоден ядерний удар не йдеться. Чи можемо ми теоретично виключити це? Ні, на жаль, не можемо, але вірогідність наднизька, – наголосив Денисенко.

Він також нагадав, що РФ наразі концентрує свої зусилля на бойових діях та оточенні українських військ на сході України. За словами Денисенка, ключові напрямки – це Ізюм, Слов’янськ, Краматорськ, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Маріуполь.

– Росія концентрується на Донбасі, на спробі оточення українського війська на Донбасі… Тобто всі головні події, про які ми будемо говорити в наступні дні чи, можливо, навіть тижні, це будуть події, пов’язані з бойовими діями на українському Донбасі, – зазначив радник голови МВС.

Денисенко уточнив, що про план ворога взяти в кільце українських воїнів на Донбасі було відомо ще до початку повномасштабної війни в Україні (тобто до 24 лютого).

Днями директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що США не виключають, що Росія може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Водночас у Вашингтоні поки не бачать ознак того, що РФ готується зробити такий крок.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що лідерам країн світу потрібно бути готовими до застосування Росією зброї масового ураження, а саме тактичної ядерної зброї.