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Факти / Україна

У додатку Дія з’явилася можливість оформити статус ВПО

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У додатку Дія з’явилася можливість оформити статус ВПО

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з’явилася можливість оформити через програму Дія. Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба першого віцепрем’єр-міністра України Михайла Федорова.

– Люди, які змушені залишити свій будинок і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення Росії, можуть оформити статус ВПО у додатку Дія та отримати виплату від держави – для себе та своїх дітей, – сказав він.

Федоров уточнив, що після оформлення українці зможуть щомісяця отримувати 2 тис. грн на себе та 3 тис. грн – на кожну дитину.

– Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на що завгодно (або зняти готівку), – розповів він.

Повідомляється також, що цю послугу зможуть оформити ті люди, які зараз перебувають в Україні і досі не були оформлені як ВПО.

Пізніше, за його даними, така можливість буде надана всім переселенцям.

Відеоінструкцію того, як це можна зробити, Федоров опублікував у себе в Telegram.

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