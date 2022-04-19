Президент Володимир Зеленський обговорив з нардепами та членами уряду законодавчі ініціативи, що мають першочергове значення для України в умовах війни.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, особливу увагу приділили законопроєктам, які будуть терміново розглянуті на наступному засіданні Верховної Ради.

Так, парламентарі та представники ОП обговорили затвердження указу президента Зеленського щодо продовження воєнного стану, законопроєкти щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованій території, визначення процедури розміщення виробничих потужностей підприємств, евакуйованих через збройну агресію Російської Федерації.

Були також обговорені зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

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Також потребують розгляду проєкти законів щодо організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану, особливостей приватизації державного майна в цей період, удосконалення санкцій та стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави, дерегуляції при постачанні сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.

– Всі вони будуть невідкладно розглянуті. Законодавство держави має відповідати вимогам сьогодення, – йдеться у повідомленні Офісу.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану в Україні. Документом пропонується продовжити воєнний стан до 25 травня.

Варто зазначити, що воєнний стан був запроваджений на 30 діб на всій території України 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабний напад на українські території.

Посеред березня парламент продовжив дію воєнного стану ще на 30 діб – до 25 квітня.