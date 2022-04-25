Збройні сили України ефективно стримують атаки російських військ на ключових напрямках – у Харківській області та на Донбасі.

Про це поінформував під час відеозвернення до українців президент України Володимир Зеленський.

– Збройні сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках. В Харківській області – на Ізюмському напрямку, на Донбасі – особливо біля Попасної. В Маріуполі, де продовжується опір захисників міста. У південних районах, де окупанти намагаються перейти у наступ, – заявив президент.

Він зазначив, що країна-агресор Росія продовжує спроби зламати опір українців. Так, сьогодні від самого ранку майже на всій території нашої держави лунала повітряна тривога через ракетні обстріли РФ.

– Вінницька область, Рівненська, Львівська, Одеська – ракетна загроза. Росія не полишає спроб зламати наш опір, – поінформував Зеленський.

Президент також розповів, що на тимчасово захоплених військами РФ територіях України вже настала гуманітарна катастрофа (або ж вони перебувають на порозі такої катастрофи). Людям не вистачає базових продуктів та ліків.

– У людей немає засобів для нормального існування, немає елементарної безпеки, всього того, що було до 24 лютого. Що було в Донецьку та Луганську до 2014 року. Всього того, що ми обов’язково повернемо після звільнення нашої землі, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що українське керівництво робить все для вигнання російських загарбників та відновлення миру. І ключовий елемент цього процесу – зміцнення Збройних сил України, наявність достатньої кількості якісної зброї та боєприпасів.

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Як поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України (з 24 лютого по 25 квітня) становлять близько 21 900 осіб особового складу.

Крім того, війська РФ втратили вже 884 танки та 2 258 бойових броньованих машин, 181 літак, 154 гелікоптери та сотні одиниць іншої техніки.