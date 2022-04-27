Слідчі Державного бюро розслідування встановили місця катування російськими військовими мирних мешканців Тростянця Сумської області. За останній тиждень зафіксовано щонайменше 20 таких випадків.

На місцях злочинів виявили кийки, кайданки, металеві кліщі та закривавлений одяг потерпілих.

Спеціально створений підрозділ ДБР, який займається розслідуванням злочинів, пов’язаних із російською агресією, спочатку відпрацював Ірпінь, а з 20 квітня продовжив роботу у Тростянці.

Слідчі вже встановили, де були розташовані бойові частини та вогневі позиції, з яких велися обстріли, знайшли також документи та особисті речі російських військових.

Вони оглянули 154 вулиці Тростянця, які постраждали від артобстрілів – це приблизно 45% площі міста.

За їхніми даними, у місті пошкоджено 122 житлових будинки та лікарні.

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Наразі триває ексгумація тіл загиблих мешканців, проводяться судмедекспертизи.

Після відповідних експертиз жителям Тростянця повернули шість авто, викрадених у період окупації.

На початку квітня у звільненому Тростянці виявили тіла двох закатованих людей. Вони були зв’язані і з вогнепальними пораненнями.

Загиблими виявилися мирні місцеві жителі, родичі яких повідомляли про зникнення за декілька днів до цього.

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Фото: Дмитро Живицький