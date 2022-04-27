Вранці 27 квітня Збройні сили України із системи ППО збили над Дніпропетровською областю чергову ракету російських загарбників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Дніпропетровщина. 27 квітня. 11.45. Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над областю ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило, – уточнив він.

Нікого не зачепило: на Дніпропетровщині ЗСУ збили російську ракету / 3 фотографии

Водночас сьогодні вночі російські військові відкрили вогонь із артилерії по Зеленодольську, селам Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів сталася пожежа на підприємстві енергетичної інфраструктури. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Нині в лікарні з пораненнями перебуває один із працівників підприємства.

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