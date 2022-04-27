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Факти / Україна

Нікого не зачепило: на Дніпропетровщині ЗСУ збили російську ракету

Валентина Летяк редакторка стрічки
Збита російська ракета

Вранці 27 квітня Збройні сили України із системи ППО збили над Дніпропетровською областю чергову ракету російських загарбників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Дніпропетровщина. 27 квітня. 11.45. Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над областю ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило, – уточнив він.

Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Нікого не зачепило: на Дніпропетровщині ЗСУ збили російську ракету / 3 фотографии

Водночас сьогодні вночі російські військові відкрили вогонь із артилерії по Зеленодольську, селам Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів сталася пожежа на підприємстві енергетичної інфраструктури. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Нині в лікарні з пораненнями перебуває один із працівників підприємства.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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